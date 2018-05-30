Чемпион Франции Пари Сен-Жермен готов сделать предложение мадридскому Реалу о приобретении португальского нападающего Криштиану Роналду. Парижане намерены предложить Королевскому клубу порядка 150 миллионов евро, а самому португальцу оклад в 45 размере миллионов евро.

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" готов сделать предложение мадридскому "Реалу" о приобретении португальского нападающего Криштиану Роналду. Парижане намерены предложить "Королевскому клубу" порядка 150 миллионов евро, а самому португальцу оклад в размере 45 миллионов евро.При этом, в контракте форварда с мадридцами прописана сумма отступных в виде одного миллиарда евро. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на As, руководители французского клуба хотят видеть в нападении своей команды трех звездных футболистов – Мбаппе, Неймара и Роналду. При этом боссы "ПСЖ" опасаются, что при совершении сделки по Роналду, они упустят Неймара, на которого в свою очередь претендует "Реал".Напомним, что сам португалец выражает недовольство тем, что имеет недостаточно выгодный с финансовой точки зрения контракт и сразу же после победного финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" намекнул, что покинет команду ближайшим летом.