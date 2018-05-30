Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Украины в причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. По словам главы внешнеполитического ведомства, такие заявления из соседнего государства уже стали печальной модой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Украины в причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. По словам главы внешнеполитического ведомства, такие заявления из соседнего государства уже стали "печальной модой"."Расследование еще не начиналось, но сейчас, наверно,начнется", – сказал Лавров в ходе своего выступления на "Примаковскихчтениях". По его словам, тенденция, которую задают авторы такого родаведения международных дел, очень печальна. Министр обратил внимание на то, чтоте, кто эту тенденцию подхватывают, пользуются полной безнаказанностью состороны Запада.Ранее премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман обвинилРоссию в причастности к убийству Бабченко. По его словам, журналист был"настоящим другом Украины", а Москва якобы не могла смириться с его"честностью и принципиальностью".На обвинения главы украинского кабмина ответили и в СоветеФедерации. По словам члена комитета по международным делам верхней палатыпарламента Сергея Цекова, подобные заявления – это стандартная практика длянынешний властей соседней страны. "Если происходит резонансноепреступление на ее территории, сразу, без всякого предварительногорасследования обвиняют в этом Россию", – цитирует сенатора . Обвинения вадрес России законодатель назвал голословными.В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международнымделам Андрей Климов отметил, что убийство Бабченко начинают использовать дляведения антироссийской пропаганды. По его словам, презумпцию невиновности никтоне отменял. "В этом и подобных случаях прозападные СМИ, включаяпрозападных киевских политиков, ведут себя нецивилизованно", – сказал парламентарийв эфире .Напомним, журналист Аркадий Бабченко был убит в Киевевечером 29 мая. По некоторым сведениям, убийца поджидал Бабченко в подъезде его дома.Журналист был убит выстрелами в спину из огнестрельного оружия.Предположительно, он скончался на месте. По другим данным, Бабченко умерпо дороге в больницу. По словам начальника Главного управления Нацполиции вКиеве Андрея Крищенко, основная версия преступления – профессиональнаядеятельность Бабченко.