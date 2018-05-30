Кандидат в мэры перуанской столицы Лимы Бетси Кортегана нашла необычный способ заработать голоса на предстоящих в октябре 2018 года городских выборах. Политик предложила горожанам бесплатные футбольные альбомы и карточки в обмен на их голоса.

Кандидат в мэры перуанской столицы Лимы Бетси Кортегана нашла необычный способ заработать голоса на предстоящих в октябре 2018 года городских выборах. Политик предложила горожанам бесплатные футбольные альбомы и карточки в обмен на их голоса.В Перу выход футбольной сборной на чемпионат мира вызвал небывалый ажиотаж, и фанаты перуанской сборной массово приобретают коллекционные карточки и альбомы специальной серии, посвященной мировому первенству. Только за первые десять дней продаж ими было скуплено порядка 140 тонн пакетиков с заветными стикерами. И иногда они достаются не всем коллекционерам, чем и решила воспользоваться Кортегана. Как сообщает Евроспорт.Ru, на улицах Лимы выстраиваются очереди, а из-за дефицита карточек частенько случаются драки.Напомним, что попадание сборной Перу стало для нее первым за предыдущие 36 лет.