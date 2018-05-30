Здание должны привести в порядок до 30 декабря 2019 года

Здание должны привести в порядок до 30 декабря 2019 годаПо решению суда в Камешковском районе должны отремонтировать местную больницу. Проверка Роспотребнадзора показала, что она в ужасном состоянии.В районной больнице нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, помещение нуждается в ремонте. Кроме того, в учреждений нужно заменить мебель.Представитель больницы на судебном заседании заявил, что денег на ремонт на балансе нет. Тем не менее, в учреждении должны выполнить работы до 30 декабря 2019 года.