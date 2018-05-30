Ученые пришли к выводу, что люди, которые носят очки, действительно умнее остальных. Эксперты объясняют этот факт генной предрасположенностью.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые носят очки, действительно умнее остальных. Эксперты объясняют этот факт генной предрасположенностью.Исследователи проанализировала данные 300 тысяч человек в возрасте от 16 до 85 лет. Им удалось выявить независимые генетические параметры, которые были связаны с когнитивными способностями. Более того, эксперты оценили, влияют ли зрение и высокое давление на интеллект.Добровольцы, которые носили очки, оказались примерно на 30% более склонны быть умными. Кроме того, их интеллектуальный уровень был тесно связан с такими показателями, как долголетие и психическое здоровье, передает .Инициатор исследования считает, что работа ее команды принесет огромную пользу в будущем. Он добавил, что эксперимент позволил выявить множество генетических различий. Они, в свою очередь, способствуют наследуемости умственных способностей.Ведущий профессор научной работы объяснил, что исследования в области связи между генетикой и интеллектом прошли очень долгий и сложный путь. "Еще десять лет назад мы искали гены, связанные с интеллектом, и ничего не обнаружили. Сейчас мы нашли почти 200 генетических регионов, которые связаны с умными людьми", – сказал он.Более того, специалист заявил, что медикам необходимо более подробно проанализировать результаты. Это поможет получить уже полное представление о снижении когнитивных функций в старости.