Депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предлагает сделать углубление под мостом глупости. С таким предложением он обратился к вице-губернатору Игорю Албину. На днях в мост врезалась уже 150-я Газель.

Депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предлагает вырыть под "мостом глупости" яму. С таким предложением он обратился к вице-губернатору Игорю Албину.Он отметил, что про мост на Софийской улице пишут месяцами, но ничего не меняется, и "Газели" продолжают врезаться. Это означает, что предупредительный знак там не работает. По мнению Цивилева, подъезд к мосту нужно оборудовать подвесными ограничителями высоты, предупреждающими водителей о превышении допустимой высоты автомобиля. Полным решением проблемы моста депутат считает углубление дорожного покрытия под мостом."На такие работы понадобится несколько лет, поэтому для начала необходимо сделать подвесные ограничители", — сказал он РИА Новости.Путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги был построен в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" подчеркивают, что мост полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе и об ограничении высоты проезжающего транспорта до 2,7 метра. У моста есть аккаунт даже в Twitter, где ведется подсчет автомобилей, чьи водители оказались недостаточно внимательны. Однако водители грузовиков продолжают испытывать судьбу: на днях в мост врезалась "юбилейная" 150-я "Газель".