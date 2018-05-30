В западных СМИ всплыли новые подробности интрижки актера Брэда Питта и профессора архитектуры Массачусетского технологического университета Нери Оксман. Поговаривают, что отношения звездной парочки набирают обороты и доминирует в них красотка-ученый.

В западных СМИ всплыли новые подробности интрижки актера БрэдаПитта и профессора архитектуры Массачусетского технологического университетаНери Оксман. Поговаривают, что отношения звездной парочки набирают обороты и доминирует в них красотка-ученый.По словам инсайдера близкого к актеру, Питт по-настоящемувлюблен. Актер восхищен разносторонностью профессора – она не только невероятнаумна, но и чертовски сексапильна. Артист якобы хвастается приятелям, что у нихс Нэри невероятная сексуальная химия, сообщает таблоид Radaronline.Также неназванный информатор отметил, что Бред находится подкаблуком у профессора архитектуры. "Она носит брюки в их отношениях, и Брэдаэто устраивает. Ему нравится быть на крючке", – заявил человек из близкого кругазвезды.Также анонимный источник поделился с изданием планами Брэдана ближайшее будущее. Голливудский красавчик уже готов познакомить Нэри сдетьми. "Он влюблен в нее и настроен серьезно. Следующий шаг – встреча сотпрысками", – заявил тот же инсайдер. Готова ли Оксман к такому шагу изданиене сообщает.О новой подруге Питтаизвестно немного. Нэри родилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессорведет различные архитектурные проекты, выставки, читает лекции, публикуется вжурналах. Несколько лет назад Оксман включили в список "25 самых красивыхбостонцев". Красотка была замужем, но отношения не сложились и сейчас онасвободна.Голливудский актерБрэд Питт уже полгода как официально свободен. Встречаться с Нэри Оксман актерначал еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джолибыл в самом разгаре.