В западных СМИ всплыли новые подробности интрижки актера Брэда
Питта и профессора архитектуры Массачусетского технологического университета
Нери Оксман. Поговаривают, что отношения звездной парочки набирают обороты и доминирует в них красотка-ученый.
В западных СМИ всплыли новые подробности интрижки актера Брэда
Питта и профессора архитектуры Массачусетского технологического университета
Нери Оксман. Поговаривают, что отношения звездной парочки набирают обороты и доминирует в них красотка-ученый.
По словам инсайдера близкого к актеру, Питт по-настоящему
влюблен. Актер восхищен разносторонностью профессора – она не только невероятна
умна, но и чертовски сексапильна. Артист якобы хвастается приятелям, что у них
с Нэри невероятная сексуальная химия, сообщает таблоид Radaronline.
Также неназванный информатор отметил, что Бред находится под
каблуком у профессора архитектуры. "Она носит брюки в их отношениях, и Брэда
это устраивает. Ему нравится быть на крючке", – заявил человек из близкого круга
звезды.
Также анонимный источник поделился с изданием планами Брэда
на ближайшее будущее. Голливудский красавчик уже готов познакомить Нэри с
детьми. "Он влюблен в нее и настроен серьезно. Следующий шаг – встреча с
отпрысками", – заявил тот же инсайдер. Готова ли Оксман к такому шагу издание
не сообщает.
О новой подруге Питта
известно немного. Нэри родилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессор
ведет различные архитектурные проекты, выставки, читает лекции, публикуется в
журналах. Несколько лет назад Оксман включили в список "25 самых красивых
бостонцев". Красотка была замужем, но отношения не сложились и сейчас она
свободна.
Голливудский актер
Брэд Питт уже полгода как официально свободен. Встречаться с Нэри Оксман актер
начал еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли
был в самом разгаре.