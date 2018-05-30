Экс-участница
реалити-шоу Дом-2 Анастасия Лисова поделилась фотографиями с крещения
дочери Мирославы. Звезда-скандалистка на таинстве выглядела очень смиренно.
Экс-участница
реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова поделилась фотографиями с крещения
дочери Мирославы. Звезда-скандалистка на таинстве выглядела очень смиренно.
В своем Instagram
девушка опубликовала пост с серией снимков из храма. Ниже Лисова поблагодарила
крестных родителей малышки.
"Я уверена, что Мира
когда нибудь нам с Мишей скажет спасибо за то, что мы ей выбрали самых лучших
духовных родителей Татьяну и Алексея 😊❤️ Вы без труда научите ее быть доброй,
позитивной, открытой девочкой с большим сердцем❤️, потому что вы сами являетесь таковыми💗Спасибо, что согласились быть Крестными нашей
девочки 👼Это очень Ответственная задача😘
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда реалити-шоу.
Пользователи Сети принялись поздравлять Анастасию и ее
супруга Михаила, они отметили, что девочка очень похожа на папу. "Ангелочек.Счастья, любви, добра, здоровья, вам
всем", "Поздравляю!!! Фотки такие троготильные🤗", "Настя,
поздравляем вас!!!Это такое событие!!!здоровья малышке,пусть с ней всегда будет
благодать Божия!!!!!!!!!!!", – писали поклонники в комментариях.
Также фолловеры отметили, что Анастасия очень похорошела
после рождения Мирославы. Она как будто стала еще красивее.
Добавим, что Лисова изменилась не только внешне, но и
внутренне – стала спокойнее и рассудительней. Вспомнить хотя бы ее непотребное
поведение на проекте "Дом-2". Тогда
она и участница телестройки Александра Артемова устроили жуткую драку.
Анастасия бросала в Сашу всем, что подворачивалось под руку на кухне, а в
какой-то момент запустила в соперницу ножом. В результате кровопролитной схватки Саша лишилась наращенных волос, а на теле Насти было огромное количество
синяков и ссадин. Девушек разнимали парни и съемочная группа. В общем, еще недавно она зажигала на самом разнузданном шоу страны, а теперь смиренно стоит в храме, видимо, покаялась.