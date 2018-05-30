Экс-участница реалити-шоу Дом-2 Анастасия Лисова поделилась фотографиями с крещения дочери Мирославы. Звезда-скандалистка на таинстве выглядела очень смиренно.

Экс-участницареалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова поделилась фотографиями с крещениядочери Мирославы. Звезда-скандалистка на таинстве выглядела очень смиренно.В своем Instagramдевушка опубликовала пост с серией снимков из храма. Ниже Лисова поблагодарилакрестных родителей малышки."Я уверена, что Миракогда нибудь нам с Мишей скажет спасибо за то, что мы ей выбрали самых лучшихдуховных родителей Татьяну и Алексея 😊❤️ Вы без труда научите ее быть доброй,позитивной, открытой девочкой с большим сердцем❤️, потому что вы сами являетесь таковыми💗Спасибо, что согласились быть Крестными нашейдевочки 👼Это очень Ответственная задача😘(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда реалити-шоу.Пользователи Сети принялись поздравлять Анастасию и еесупруга Михаила, они отметили, что девочка очень похожа на папу. "Ангелочек.Счастья, любви, добра, здоровья, вамвсем", "Поздравляю!!! Фотки такие троготильные🤗", "Настя,поздравляем вас!!!Это такое событие!!!здоровья малышке,пусть с ней всегда будетблагодать Божия!!!!!!!!!!!", – писали поклонники в комментариях.Также фолловеры отметили, что Анастасия очень похорошелапосле рождения Мирославы. Она как будто стала еще красивее.Добавим, что Лисова изменилась не только внешне, но ивнутренне – стала спокойнее и рассудительней. Вспомнить хотя бы ее непотребноеповедение на проекте "Дом-2". Тогдаона и участница телестройки Александра Артемова устроили жуткую драку.Анастасия бросала в Сашу всем, что подворачивалось под руку на кухне, а вкакой-то момент запустила в соперницу ножом. В результате кровопролитной схватки Саша лишилась наращенных волос, а на теле Насти было огромное количествосиняков и ссадин. Девушек разнимали парни и съемочная группа. В общем, еще недавно она зажигала на самом разнузданном шоу страны, а теперь смиренно стоит в храме, видимо, покаялась.