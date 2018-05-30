Силы полиции и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних были направлены на предупреждение противоправного поведения подростков.

В целях профилактики совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений, в том числе в группах, предотвращения вовлечения подростков в преступную деятельность, сотрудники полиции провели в мае текущего года на территории региона ряд профилактических мероприятий «Твой выбор».В районах области сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних организовали встречи с учащимися образовательных учреждений, направленные на формирование негативного отношения подростков к противоправному поведению. Полицейские разъяснили школьникам ответственность за совершение преступлений и правонарушений, в том числе за участие в незаконных публичных мероприятиях.Совместно с представителями учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, общественных организаций, молодежных добровольческих объединений инспекторы ПДН проверили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, с которыми провели разъяснительную работу. Организаторы мероприятий проверили места концентрации несовершеннолетних.Во взаимодействии с сотрудниками Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте были проверены железнодорожные вокзалы, платформы, привокзальные территории – места, где могут находиться безнадзорные дети, легко вовлекаемые в противоправную деятельность, групповую преступность.Всего за период проведения профилактических мероприятий «Твой выбор» сотрудники полиции выявили и поставили на учет 16 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, к установленной законом ответственности привлечены 14 несовершеннолетних.