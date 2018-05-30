Все желающие направились к секторам, где сотрудники различных подразделений рассказали о своей службе и ответили на интересующие ребят вопросы, провели викторины и показательные выступления...

На стадионе школы №1101 прошло торжественно-показательное мероприятие «Защитник», посвящённое Дню защиты детей. В нм приняли участие сотрудники УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве, Центра спасательных операций особого риска МЧС России «Лидер» и военнослужащие 27 Отдельной Гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады.Зрителей собралось более 300 человек. Мероприятие началось с торжественного марша кадетов учебного учреждения. За ними на поле вышли военные, продемонстрировавшие навыки стрельбы и боевые приёмы. Полицейские начали свою часть выступления с поиска служебной собакой наркотических веществ, с чем четвероногий страж порядка отлично справился. Затем служебный пёс задержал предполагаемого преступника. Сотрудники центра профессиональной подготовки УВД по ЮЗАО также не остались в стороне. Они совместно со школьниками приняли участие в показательных выступлениях по самозащите и по разоружению злоумышленника.По окончанию первой части мероприятия все желающие направились к секторам, где сотрудники различных подразделений рассказали о своей службе и ответили на интересующие ребят вопросы. Маленьких гостей заинтересовали действия эксперта-криминалиста, который брал у желающих отпечатки пальцев. Инспекторы ОБ ДПС УВД по ЮЗАО провели с ребятами и их родителями викторины на знание правил дорожного движения. Также школьники могли посидеть на полицейском мотоцикле и в патрульном автомобиле. В целом мероприятие оставило положительные впечатления и подарило хорошее настроение всем участникам.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56