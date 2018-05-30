Глава национальной полиции Украины Сергей Князев считает, что убить российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве мог кто угодно. Именно так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Глава национальной полиции Украины Сергей Князев считает, что убить российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве мог "кто угодно". Именно так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.Представители СМИ также поинтересовались, действительно ли Бабченко был застрелен из пистолета Макарова."Какая разница? Это было огнестрельное оружие", — ответил Сергей Князев, передает "Интерфакс".При этом он призвал журналистов предоставлять следствию всю информацию, которая могла бы содействовать раскрытию этого преступления.Нападение на российского журналиста было совершено вечером 29 мая. Неизвестный расстрелял Бабченко на пороге его квартиры. Спасти россиянина врачам не удалось, он скончался в машине скорой помощи.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Полицейские уже составили и распространили фоторобот предполагаемого убийцы.