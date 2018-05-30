В Белоруссии при получении взятки задержан помощник президента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

В Белоруссии при получении взятки задержан помощник президента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью чиновника после появления данных о том, что мужчина регулярно берет взятки от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С санкции главы государства Александра Лукашенко оперативники провели расследование, и при получении очередной взятки в размере 200 тысяч долларов Ровнейко был задержан с поличным."Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания", — сообщили "Интерфаксу" в Комитете государственной безопасности.Теперь помощнику президента грозит до 15 лет тюрьмы.