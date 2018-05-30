Сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил, что в настоящее время возвращается из Испании в Лондон.

Сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил, что в настоящее время возвращается из Испании в Лондон.На своей странице в социальной сети он написал, что без проблем прошел миграционный контроль в аэропорту Мадрида.Ранее сообщалось о его задержании испанской полицией по запросу России, но как сообщил "Интерфаксу" представитель фонда Вадим Клеймер, Браудер был освобожден после того, как правоохранительные органы "разобралась и выяснили, что Интерпол отказался искать и задерживать Уильяма по запросу РФ, признав, что он преследуется там по политическим мотивам".Генеральная прокуратура России несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в РФ заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. По линии Интерпола неоднократно направлялись просьбы об аресте британского бизнесмена, однако Генеральный секретариат службы их отклонял, считая преследование политически мотивированным.Сам Браудер категорически отвергает обвинения со стороны России, считая их абсурдными.В Международной организации уголовной полиции сообщили, что вся информация, относящаяся к запросу об аресте Браудера, удалена из баз данных Интерпола, о чем проинформированы все страны, входящие в эту организацию.Браудер является бывшим работодателем аудитора Сергея Магнитского. С 1995 по 2007 годы был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В последнее время живет в Лондоне. Ранее был объявлен Россией в международный розыск. В РФ был заочно приговорен к 9 годам заключения по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов.Он принимал активное участие в принятии в США так называемого "акта Магнитского", принятому в США и поддержанному в Канаде, Эстонии и Литве, согласно которому против российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО Сергея Магнитского действуют визовые и финансовые санкции.