Транспортная полиция зафиксировала анонимные сообщения о минировании Крымского моста. Об этом сообщили представители МВД на форуме Безопасность на транспорте.

Несколько анонимных сообщений о возможном минировании Крымского моста зафиксировали правоохранители, рассказал на VIII международном форуме "Безопасность на транспорте" заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД РФ Александр Бревнов​​​, сообщают РИА Новости.По словам Бревнова, сотрудникам ведомства поступило несколько анонимных сообщений и звонков о готовящемся подрыве транспортного перехода. Он также подчеркнул, что личности двух сообщивших о готовящемся "минировании" сотрудниками полиции уже установлены. Удалось ли задержать этих граждан, Александр Бревнов не уточнил.Крымский мост, проложенный через Керченский пролив, является самым протяженным в России. Его длина – 19 км. Строительство моста было завершено с опережением сроков – изначально запуск автодвижения по мосту планировался на декабрь 2018 года. Но уже 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста, и на следующий день автомобильное движение стартовало через Керченский пролив.