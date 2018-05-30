Транспортная полиция зафиксировала анонимные сообщения о минировании Крымского моста. Об этом сообщили представители МВД на форуме Безопасность на транспорте.
Несколько анонимных сообщений о возможном минировании Крымского моста зафиксировали правоохранители, рассказал на VIII международном форуме "Безопасность на транспорте" заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД РФ Александр Бревнов, сообщают РИА Новости.
По словам Бревнова, сотрудникам ведомства поступило несколько анонимных сообщений и звонков о готовящемся подрыве транспортного перехода. Он также подчеркнул, что личности двух сообщивших о готовящемся "минировании" сотрудниками полиции уже установлены. Удалось ли задержать этих граждан, Александр Бревнов не уточнил.
Крымский мост, проложенный через Керченский пролив, является самым протяженным в России. Его длина – 19 км. Строительство моста было завершено с опережением сроков – изначально запуск автодвижения по мосту планировался на декабрь 2018 года. Но уже 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста, и на следующий день автомобильное движение стартовало через Керченский пролив.