Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Виктора Томенко. Смена руководителя региона произошла и в Амурской области.

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Виктора Томенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Полномочия Карлина на губернаторском посту должны был закончиться в 2019 году. В отставку он ушел по собственному желанию. "В ситуации ротации кадров я счел правильным обратиться к президенту с таким заявлением", — объяснил Карлин, выступая сегодня на заседании краевого правительства.Смена руководителя региона произошла и в Амурской области. Полномочия губернатора Александра Козлова были досрочно прекращены в связи с его переходом на должность министра РФ по развитию Дальнего Востока.Временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области назначен Василий Орлов.