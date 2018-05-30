Лето –
период активного отдыха, путешествий и впечатлений. Мы с радостью подставляем лицо солнцу, наслаждаемся
вкусом ягод и фруктов, отправляемся навстречу приключениям – все это ассоциируется у нас с отдыхом, а значит,
восстановлением.
Лето –
период активного отдыха, путешествий и впечатлений. Мы с радостью подставляем лицо солнцу, наслаждаемся
вкусом ягод и фруктов, отправляемся навстречу приключениям – все это ассоциируется у нас с отдыхом, а значит,
восстановлением.
После
отдыха нам хочется выглядеть свежее и чувствовать себя бодрее. Часто мы не учитываем
некоторых индивидуальных особенностей, забываем про важные детали и отдых может
превратиться в процесс, от которого после нужно еще отдыхать и восстанавливаться.
Чтобы действительно получить заряд энергии, витаминов, позитивного настроения, заветного
расслабления, восстановить красоту, а не наоборот, нужно помнить о простых правилах.
Отдых в солнечных странах предполагает
хорошую защиту от чрезмерного воздействия солнца и это не случайно: у нас есть возможность
перемещаться активнее, бывать и на экваторе, и на полюсах, но наш организм и наша
кожа не способны самостоятельно адаптироваться к таким условиям. В лучшем случае
она отреагирует ожогами и сухостью, ну а накопительный эффект от такого "отдыха"
приводит к более серьезным последствиям. Поэтому не забываем про легкую и комфортную
закрытую одежду, шляпы и крем с хорошими фильтрами типа UVA и UVB.
Питьевой режим в летнее время –
важный вопрос для сохранения хорошего самочувствия и красоты кожи, да и здоровья
в целом. Чем больше жидкости организм выводит, тем активнее надо ее восполнять.
Лето как никакой другой сезон позволяет
сбалансировать рацион – ешьте больше зеленых овощей и фруктов, пейте смузи, наслаждайтесь
сезонными дарами. Они не только заряжают витаминами, но и помогают бороться со свободными
радикалами, вывести из организма вредные вещества – делают кожу красивой, дарят
энергию и по-настоящему питают тело.
Уход за кожей в летний сезон предполагает
выбор питательных и насыщенных, но легких и не плотных составов. Если ваш парфюм
имеет спиртовую основу, наносите его на одежду и сделайте это заранее перед выходом
на улицу – спиртовые составы при реакции на солнце могут вызвать на пигментацию
кожи. Желательно отказаться от химических средств и репеллентов от комаров и мошек
в пользу натуральных составов на эфирных маслах – они не менее эффективны и гораздо
благоприятнее для кожи и здоровья в целом. Не увлекайтесь термальной водой для увлажнения
кожи – ее хорошо использовать в качестве успокаивающего средства, вместо тоника,
для фиксации макияжа, но не в качестве освежающего средства – в случае нанесения
на кожу (без нанесения крема сверху) она быстрее испаряет влагу с ее поверхности
и иссушает ее.
Если вам предстоит перелет, то его
стрессовые последствия можно минимизировать. На борту самолета очень низкая влажность,
что вызывает сухость и раздражение кожи, перепады давления способствуют отекам.
Часто после долгого перелета клиентки жалуются, что выходят с борта и выглядят на
5-10 лет старше, чем зашли на него. Накануне перелета сделайте интенсивную увлажняющую
маску, откажитесь от алкоголя и кофе. В полете и перед ним пейте достаточно воды
(питьевой, без газа) и не стесняйтесь увлажнять кожу, сидя в кресле. Конечно откажитесь
от слоя макияжа и каблуков во время перелета. Эти меры помогут вашей коже остаться
увлажненной и напитанной, а вам лучше себя чувствовать после перелета.
Пожалуй,
важным будет напомнить: мы все разные и нас восстанавливают разные форматы отдыха.
Ищите компромисс с близкими, найдите то, что вам по душе – размеренный пикник в
хорошей компании или уединение у моря, бесконечные перемещения и исследования или
сон в гамаке, велосипедные приключения или прогулки вдоль моря. Ощущение внутренней
гармонии и удовольствия непременно отразиться расслаблением и восстановлением на
вашем лице и в теле.