Лето – период активного отдыха, путешествий и впечатлений. Мы с радостью подставляем лицо солнцу, наслаждаемся вкусом ягод и фруктов, отправляемся навстречу приключениям – все это ассоциируется у нас с отдыхом, а значит, восстановлением.

Лето –период активного отдыха, путешествий и впечатлений. Мы с радостью подставляем лицо солнцу, наслаждаемсявкусом ягод и фруктов, отправляемся навстречу приключениям – все это ассоциируется у нас с отдыхом, а значит,восстановлением.Послеотдыха нам хочется выглядеть свежее и чувствовать себя бодрее. Часто мы не учитываемнекоторых индивидуальных особенностей, забываем про важные детали и отдых можетпревратиться в процесс, от которого после нужно еще отдыхать и восстанавливаться.Чтобы действительно получить заряд энергии, витаминов, позитивного настроения, заветногорасслабления, восстановить красоту, а не наоборот, нужно помнить о простых правилах.Отдых в солнечных странах предполагаетхорошую защиту от чрезмерного воздействия солнца и это не случайно: у нас есть возможностьперемещаться активнее, бывать и на экваторе, и на полюсах, но наш организм и нашакожа не способны самостоятельно адаптироваться к таким условиям. В лучшем случаеона отреагирует ожогами и сухостью, ну а накопительный эффект от такого "отдыха"приводит к более серьезным последствиям. Поэтому не забываем про легкую и комфортнуюзакрытую одежду, шляпы и крем с хорошими фильтрами типа UVA и UVB.Питьевой режим в летнее время –важный вопрос для сохранения хорошего самочувствия и красоты кожи, да и здоровьяв целом. Чем больше жидкости организм выводит, тем активнее надо ее восполнять.Лето как никакой другой сезон позволяетсбалансировать рацион – ешьте больше зеленых овощей и фруктов, пейте смузи, наслаждайтесьсезонными дарами. Они не только заряжают витаминами, но и помогают бороться со свободнымирадикалами, вывести из организма вредные вещества – делают кожу красивой, дарятэнергию и по-настоящему питают тело.Уход за кожей в летний сезон предполагаетвыбор питательных и насыщенных, но легких и не плотных составов. Если ваш парфюмимеет спиртовую основу, наносите его на одежду и сделайте это заранее перед выходомна улицу – спиртовые составы при реакции на солнце могут вызвать на пигментациюкожи. Желательно отказаться от химических средств и репеллентов от комаров и мошекв пользу натуральных составов на эфирных маслах – они не менее эффективны и гораздоблагоприятнее для кожи и здоровья в целом. Не увлекайтесь термальной водой для увлажнениякожи – ее хорошо использовать в качестве успокаивающего средства, вместо тоника,для фиксации макияжа, но не в качестве освежающего средства – в случае нанесенияна кожу (без нанесения крема сверху) она быстрее испаряет влагу с ее поверхностии иссушает ее.Если вам предстоит перелет, то егострессовые последствия можно минимизировать. На борту самолета очень низкая влажность,что вызывает сухость и раздражение кожи, перепады давления способствуют отекам.Часто после долгого перелета клиентки жалуются, что выходят с борта и выглядят на5-10 лет старше, чем зашли на него. Накануне перелета сделайте интенсивную увлажняющуюмаску, откажитесь от алкоголя и кофе. В полете и перед ним пейте достаточно воды(питьевой, без газа) и не стесняйтесь увлажнять кожу, сидя в кресле. Конечно откажитесьот слоя макияжа и каблуков во время перелета. Эти меры помогут вашей коже остатьсяувлажненной и напитанной, а вам лучше себя чувствовать после перелета.Пожалуй,важным будет напомнить: мы все разные и нас восстанавливают разные форматы отдыха.Ищите компромисс с близкими, найдите то, что вам по душе – размеренный пикник вхорошей компании или уединение у моря, бесконечные перемещения и исследования илисон в гамаке, велосипедные приключения или прогулки вдоль моря. Ощущение внутреннейгармонии и удовольствия непременно отразиться расслаблением и восстановлением навашем лице и в теле.