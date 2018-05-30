Незамужняя певица Юлия Началова не торопится искать вторую
половинку. Все свободное время исполнительница посвящает дочери Вере.
Незамужняя певица Юлия Началова не торопится искать вторую
половинку. Все свободное время исполнительница посвящает дочери Вере.
Мама Началовой Таисия Николаевна рассказала журналистам о
личной жизни наследницы. Женщина поведала, что после расставания с хоккеистом
Александром Фроловым Юлия впала в депрессию. Близкие как могли поддерживали звезду,
однако это мало помогало.
Со временем Началова приободрилась и, казалось бы, отошла,
но только теперь не хочет заводить новые отношения с мужчинами. На всех светских мероприятиях
она появляется в одиночестве.
"Мы не настаиваем на том, чтобы Юля вышла замуж! И даже
разговоров на эту тему с ней не ведем. В ее возрасте уже не нужно
прислушиваться к нам. По-нашему с отцом разумению, ее избранник должен быть ее
ровесником. Мы с папой Юли тоже одного возраста и живем 36 лет вместе", –
продолжает Таисия Николаевна.
По словам матери артистки Юлия сконцентрировалась на дочери
Вере. Началова всерьез настроилась помочь талантливой наследнице построить карьеру артистки.
Отец девочки футболист Евгений Алдонин поддерживает
стремления Юлии и Веры. Они практически каждый день созваниваются, спортсмен
постоянно интересуется успехами девочки в школе и посещает все выступления
дочери. "Мы, кстати, очень дружим с его мамой. А как же? Мы же родные люди!",
– отметила бабушка Веры.
По словам Таисии Николаевны ее внучка унаследовала лучшее от
своей знаменитой мамы. "Она похожа на Юлю. Та была очень заводной и веселой.
Работоспособность у дочери проявилась рано… В два года мы услышали, что Юля
неплохо интонирует, и сразу решили развивать талант. Но в том возрасте никто не
задумывался, что она станет певицей. Она привыкла трудиться, поэтому добилась
результата!", – рассказала женщина изданию ProZvezd.