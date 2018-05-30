Незамужняя певица Юлия Началова не торопится искать вторую половинку. Все свободное время исполнительница посвящает дочери Вере.

Незамужняя певица Юлия Началова не торопится искать вторуюполовинку. Все свободное время исполнительница посвящает дочери Вере.Мама Началовой Таисия Николаевна рассказала журналистам оличной жизни наследницы. Женщина поведала, что после расставания с хоккеистомАлександром Фроловым Юлия впала в депрессию. Близкие как могли поддерживали звезду,однако это мало помогало.Со временем Началова приободрилась и, казалось бы, отошла,но только теперь не хочет заводить новые отношения с мужчинами. На всех светских мероприятияхона появляется в одиночестве."Мы не настаиваем на том, чтобы Юля вышла замуж! И дажеразговоров на эту тему с ней не ведем. В ее возрасте уже не нужноприслушиваться к нам. По-нашему с отцом разумению, ее избранник должен быть ееровесником. Мы с папой Юли тоже одного возраста и живем 36 лет вместе", –продолжает Таисия Николаевна.По словам матери артистки Юлия сконцентрировалась на дочериВере. Началова всерьез настроилась помочь талантливой наследнице построить карьеру артистки.Отец девочки футболист Евгений Алдонин поддерживаетстремления Юлии и Веры. Они практически каждый день созваниваются, спортсменпостоянно интересуется успехами девочки в школе и посещает все выступлениядочери. "Мы, кстати, очень дружим с его мамой. А как же? Мы же родные люди!",– отметила бабушка Веры.По словам Таисии Николаевны ее внучка унаследовала лучшее отсвоей знаменитой мамы. "Она похожа на Юлю. Та была очень заводной и веселой.Работоспособность у дочери проявилась рано… В два года мы услышали, что Юлянеплохо интонирует, и сразу решили развивать талант. Но в том возрасте никто незадумывался, что она станет певицей. Она привыкла трудиться, поэтому добиласьрезультата!", – рассказала женщина изданию ProZvezd.