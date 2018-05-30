Технологии виртуальной и дополненной реальности — это не только развлечения. Предприятия в самых разных отраслях также ищут способы c помощью VR и AR (от англ. virtual reality и augmented reality) сделать свой бизнес эффективнее и привлекательнее для клиентов. В начале июня в Москве пройдет хакатон — соревнование команд разработчиков — по поиску современных VR/AR-решений в сфере ритейла. Называется хакатон M.SMART.

Технологии виртуальной и дополненной реальности — это не только развлечения. Предприятия в самых разных отраслях также ищут способы c помощью VR и AR (от англ. virtual reality и augmented reality) сделать свой бизнес эффективнее и привлекательнее для клиентов. В начале июня в Москве пройдет хакатон — соревнование команд разработчиков — по поиску современных VR/AR-решений в сфере ритейла. Называется хакатон M.SMART.Впервые в истории таких мероприятий площадкой выбрали работающий магазин крупнейшей розничной сети электроники и бытовой техники — "М.Видео", входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева. Цель организаторов — найти свежие идеи и решения, которые помогут создать уникальный клиентский опыт и сделать бизнес ритейлера эффективнее.Призовой фонд хакатона составил 300 000 рублей. Помимо денежных призов, авторы лучших разработок получат шанс заключить с торговой сетью контракт, работая по которому смогут довести идею до готовности и внедрить ее в магазине. Отборочный тур идет с 18 до 28 мая включительно, 29-го мая на сайте хакатона назовут его победителей — 20 команд, которым предстоит сразиться в финале 2-3 июня.Проведя в общей сложности 30 часов за написанием программного кода, участники M.SMART — дизайнеры, менеджеры, программисты, разработчики и стартап-проекты с уже готовыми решениями — смогут в сотрудничестве с экспертами компании и в реальных условиях магазина доработать свои идеи.Разработки участников затронут вопросы расширения опыта клиентов в дополненной/виртуальной реальности или повышения их лояльности. Также организаторам интересны способы применения AR/VR для улучшения бизнес-процессов в "М.Видео". Наконец, если у разработчиков возникнет идея из другой области, но связанная с "иной" реальностью и полезная для бизнеса, организаторы M.SMART обещают рассмотреть и ее. Денежный приз хакатона разделят 1-3 команды с лучшими предложениями по усмотрению жюри.По мнению директора по информационным технологиям "М.Видео" Сергея Сергеева, развитие онлайновой торговли трансформирует функции традиционных магазинов: им приходится из "склада с кассой" превращаться в площадки с цифровыми возможностями, позволяющие покупателям получить новый опыт."В виртуальной реальности мы видим как преимущество для посетителей розницы, так и возможность повысить эффективность внутренних процессов. Подобные решения на рынке уже есть, поэтому приоритетным критерием при оценке работ на хакатоне мы ставим привлекательный и интуитивно понятный процесс внедрения и эксплуатации. Именно поэтому хакатон пройдет в работающем магазине, где сами покупатели наряду с экспертами смогут войти в жюри и оценить предлагаемые инструменты", — отметил Сергеев.