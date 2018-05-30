Новшество может спасти от слепоты десятки миллионов людей.

Учёные напечатали на 3D-принтере живую роговицу человеческого глаза. Планируется, что после испытаний её можно будет пересаживать пациентам. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Experimental Eye Research командой во главе с Че Конноном (Che Connon) из Университета Ньюкасла.Роговая оболочка глаза может пострадать от инфекций, ожогов, механических травм и других причин. Прямо сейчас 10 миллионов человек нуждаются в пересадке роговицы, чтобы избежать слепоты, а ещё пять миллионов уже потеряли зрение, но могут его восстановить после такой трансплантации. Увы, донорского материала всегда катастрофически не хватает.В связи с этим во многих лабораториях мира ведётся разработка роговиц, напечатанных на 3D-принтере. В качестве "чернил" используется особый состав, в котором "купаются" стволовые клетки, уже готовые стать клетками роговой оболочки глаза.К этому составу предъявляются очень строгие требования. Он должен быть достаточно пластичным, чтобы использоваться как "чернила" для 3D-печати, и вместе с тем достаточно жёстким, чтобы готовая роговица сохраняла форму. Наконец, важно, чтобы заключённые в нём клетки оставались живыми. До сей поры ни одной научной группе не удалось совместить все три условия.Теперь этот барьер взят. Исследование показало, что в первый день после печати жизнеспособными оставались более 90% клеток, а на седьмой день – 83%. При этом для печати используется сравнительно недорогой биопринтер, а сам процесс занимает менее десяти минут."Это [достижение] основано на нашей предыдущей работе, в которой мы сохраняли клетки живыми в аналогичном гидрогеле при комнатной температуре в течение нескольких недель. Теперь у нас есть готовые к использованию биочернила, содержащие стволовые клетки, позволяющие пользователям начать печатать ткани, не беспокоясь о размножении клеток", – рассказывает Коннон в пресс-релизе исследования.Более того, авторы продемонстрировали, что форму и размер роговицы можно подобрать для каждого пациента индивидуально. Для этого его глаз сканируется, и компьютер преобразует эту информацию в команды для 3D-принтера.Чтобы стать массовой практикой, технология должна пройти этап клинических испытаний. Он, скорее всего, займёт несколько лет. И только после одобрения со стороны соответствующих органов, можно будет помочь первым пациентам.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о 3D-принтере, печатающем сахарную основу для искусственных органов, а также о лазерной печати живыми клетками и напечатанной щитовидной железе.