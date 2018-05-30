В Париже продолжается турнир Большого шлема Rolland Garros. В борьбу за титул вступили теннисисты, выступающие в парах. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в дуэте с австралийкой Самантой Стосур с победы стартовали в парном разряде Открытого чемпионата Франции.

В Париже продолжается турнир "Большого шлема" Rolland Garros. В борьбу за титул вступили теннисисты, выступающие в парах. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в дуэте с австралийкой Самантой Стосур с победы стартовали в парном разряде Открытого чемпионата Франции.В матче первого круга Roland Garros российско-австралийский тандем одержал победу над Лесли Каркховой (Нидерланды) и Лидией Морозовой (Белоруссия). По итогам двух сетов была одержана победа со счетом 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 5 минут.Следующими соперницами Павлюченковой и Стосур станут победительницы поединка Людмила Киченок (Украина)/Леся Цуренко (Украина) – Андреа Главачкова (Чехия)/Барбора Стрыцова (Чехия).