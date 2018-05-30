ОМВД России по району Чертаново Южное разыскивает пропавшею без вести Плаксину Ульяну Сергеевну...

ОМВД России по району Чертаново Южное разыскивает пропавшею без вести Плаксину Ульяну Сергеевну, 1994 года рождения, жительницу г. Москвы, которая в 20-20 26 мая 2018 года ушла из дома на Чертановской улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 20-23 года, рост 160-165 см., нормального телосложения, волосы русые до плеч, глаза серые, носит очки.Была одета: оранжевая куртка, джинсовые кеды, коралловые брюки, черная футболка.Особые приметы: в поясничной области большая родинка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22