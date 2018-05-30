ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшую без вести Стрещук Викторию Владимировну...

ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшую без вести Стрещук Викторию Владимировну, 22. 06. 1989 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 16 мая 2018 года ушла из дома в г. Троицке и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 18-19 лет, среднего роста (160-174см), худощавого телосложения, глаза черного цвета, волосы прямые, черные.Была одета: рубашка джинсовая, брюки джинсовые, футболка с коротким рукавом, кроссовки черного цвета с голубой отделкой.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79