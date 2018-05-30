Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании Саратовские авиалинии. Внеплановые проверки начались после крушения принадлежавшего компании Ан-148.

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии"."Авиакомпания продемонстрировала формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании", — объяснил "Интерфаксу" данное решение представитель ведомства.Теперь другим авиакомпаниям придется вывезти почти 9 тысяч пассажиров, которые уже приобрели билеты на "СА".Внеплановые проверки начались после крушения принадлежавшего компании Ан-148. Самолет упал 11 февраля через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово. В результате погиб 71 человек.По итогам проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Позднее "Саратовским авиалиниям" было предложено добровольно прекратить деятельность.В Минтрансе РФ сообщили, что вывозом пассажиров "Саратовских авиалиний" займутся "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "ЮВТ Аэро", "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", Red Wings и "Нордавиа". Предполагается, что перевозки будут организованы до 13 июня включительно, остальным пассажирам предложат сдать билеты.