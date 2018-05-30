Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании Саратовские авиалинии. Внеплановые проверки начались после крушения принадлежавшего компании Ан-148.
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии".
"Авиакомпания продемонстрировала формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании", — объяснил "Интерфаксу" данное решение представитель ведомства.
Теперь другим авиакомпаниям придется вывезти почти 9 тысяч пассажиров, которые уже приобрели билеты на "СА".
Внеплановые проверки начались после крушения принадлежавшего компании Ан-148. Самолет упал 11 февраля через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово. В результате погиб 71 человек.
По итогам проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Позднее "Саратовским авиалиниям" было предложено добровольно прекратить деятельность.
В Минтрансе РФ сообщили, что вывозом пассажиров "Саратовских авиалиний" займутся "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "ЮВТ Аэро", "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", Red Wings и "Нордавиа". Предполагается, что перевозки будут организованы до 13 июня включительно, остальным пассажирам предложат сдать билеты.