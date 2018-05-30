В США специалисты порассуждали о том, кто в национальной сборной России по футболу может помочь команде добиться небывалого успеха на мировом первенстве. Западные эксперты считают, что ставку нужно делать на четырех игроков.

В США специалисты порассуждали о том, кто в национальной сборной России по футболу может помочь команде добиться небывалого успеха на мировом первенстве. Западные эксперты считают, что ставку нужно делать на четырех игроков.По мнению аналитиков, наибольшую опасность для соперников России на ЧМ-2018 по футболу представляют полузащитники. Секретным оружием Москвы на соревнованиях стали Александр Головин (ЦСКА), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит") и Алексей Миранчук ("Локомотив").Западных экспертов Головин впечатлели игрой на матчах Кубка конфедераций. Отметили его успехи и в составе клуба. Журналисты ESPN уверены, что главному тренеру российской сборной нужно выстроить игру именно вокруг этого футболиста.Зобнина американцы считают одним их лидеров нынешнего состава московского "Спартака". Специалисты отмечают, что он хорошо играет как в обороне, так и в нападении, что делает его фактически универсальным на поле.Кузяев удостоился похвалы за невероятный рост после перехода в главный футбольный клуб Северной столицы. Миранчука выделили за невероятную точность пасов и вклад в чемпионство "Локомотива", передает .Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Наша сборная попала в группу А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Откроет международное первенство матч на столичной арене "Лужники".