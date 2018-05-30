Серена Уильямс поразила зрителей турнира Ролан Гаррос своим костюмом. Экс-первая ракетка мира вышла на корт впервые после того, как стала матерью.

Серена Уильямс поразила зрителей турнира "Ролан Гаррос"своим костюмом. Экс-первая ракетка мира вышла на корт впервые после того, какстала матерью.Свой первый матч на нынешнем турнире "Большого шлема"Серена Уильямс выиграла. 36-летняя американка победила 70-ю ракетку мираКристину Плишкову (7:6, 6:4). Однако особого внимания зрителей удостоилась несама игра, а костюм Серены. Уильямс вышла на корт в черном комбинезоне сотделкой в виде бюстье и красным поясом.После матча Серене, конечно, пришлось объяснять журналистам,в честь чего она так вырядилась. Оказалось, что комбинезон вполне функционален:леггинсы обладают компрессионным эффектом, который сейчас теннисистке просто необходим.Однако потом спортсменка не сдержалась и выдала пафоснуюречь. Она заявила, что посвящает комбинезон всем женщинам, которым "пришлосьпережить разные трудности на пути к материнству, вернуться и быть бесстрашными".Уильямс уточнила, что в этом костюме чувствует себя супергероиней.Оригинальный наряд Уильямс бросился в глаза и российскойтеннисистке Марии Шараповой. Игру Серены Марии смотреть было недосуг. Тем неменее, россиянка отметила, что теннис тем и прекрасен: ты можешь выразить своюиндивидуальность, быть другой.Сама же трехкратная чемпионка "Ролан Гаррос"поехала к дочери Олимпии. Следующая встреча у Серены Уильямс -с австралийкойЭшли Барти, пишет Sports.ru.