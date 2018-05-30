Серена Уильямс поразила зрителей турнира Ролан Гаррос
своим костюмом. Экс-первая ракетка мира вышла на корт впервые после того, как
стала матерью.
Серена Уильямс поразила зрителей турнира "Ролан Гаррос"
своим костюмом. Экс-первая ракетка мира вышла на корт впервые после того, как
стала матерью.
Свой первый матч на нынешнем турнире "Большого шлема"
Серена Уильямс выиграла. 36-летняя американка победила 70-ю ракетку мира
Кристину Плишкову (7:6, 6:4). Однако особого внимания зрителей удостоилась не
сама игра, а костюм Серены. Уильямс вышла на корт в черном комбинезоне с
отделкой в виде бюстье и красным поясом.
После матча Серене, конечно, пришлось объяснять журналистам,
в честь чего она так вырядилась. Оказалось, что комбинезон вполне функционален:
леггинсы обладают компрессионным эффектом, который сейчас теннисистке просто необходим.
Однако потом спортсменка не сдержалась и выдала пафосную
речь. Она заявила, что посвящает комбинезон всем женщинам, которым "пришлось
пережить разные трудности на пути к материнству, вернуться и быть бесстрашными".
Уильямс уточнила, что в этом костюме чувствует себя супергероиней.
Оригинальный наряд Уильямс бросился в глаза и российской
теннисистке Марии Шараповой. Игру Серены Марии смотреть было недосуг. Тем не
менее, россиянка отметила, что теннис тем и прекрасен: ты можешь выразить свою
индивидуальность, быть другой.
Сама же трехкратная чемпионка "Ролан Гаррос"
поехала к дочери Олимпии. Следующая встреча у Серены Уильямс -с австралийкой
Эшли Барти, пишет Sports.ru.