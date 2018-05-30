Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе, объявленный 30 мая, продлен еще на сутки. Гидрометцентр России мотивировал это тем, что 31 мая в регионе продолжит бушевать шквалистый ветер с порывами до 12, а местами и до 18 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе, объявленный 30 мая, продлен еще на сутки. Гидрометцентр России мотивировал это тем, что 31 мая в регионе продолжит бушевать шквалистый ветер с порывами до 12, а местами и до 18 метров в секунду.Кроме шквала москвичей ждет и другой сюрприз, предоставленный последним днем весны. Ближайшей ночью в городе похолодает до + 8, а в области до + 5 градусов. Днем погода тоже будет прохладной — не выше 13-16 градусов. Одна радость — осадков не ожидается.Штормовое предупреждение объявлено в Москве с 7 утра 30 мая. Власти города призвали москвичей к осторожности из-да сильного ветра и попросили по-возможости пересесть на общественный транспорт, который считается более безопасным в ветренную погоду, чем личный.