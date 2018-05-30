Шесть человек пострадали в столице в результате падения деревьев, причиной которого стал порывистый ветер. В числе пострадавших - двое детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Закрыты для посещения Парк Горького и Московский зоопарк.

Шесть человек пострадали в столице в результате падения деревьев, причиной которого стал порывистый ветер. В числе пострадавших — двое детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По словам другого источника, шквалистый ветер в столице повалил более десятка деревьев, скорость ветра в черте города местами достигала 17 метров в секунду. Сообщалось, что из-за падения дерева на контактную сеть прервано движение двух маршрутов трамваев на набережной Академика Туполева в центре Москвы.Сообщается также, что около 13:00 ветер повалил дерево на контактную сеть железнодорожной станции Тайнинская. В результате электрички в сторону Москвы некоторое время следовали без остановок на платформах Тайнинская, Перловская и Лось.Штормовое предупреждение в Москве было объявлено в 7:00, в регионе действует желтый уровень опасности. Мэр столицы Сергей Собянин предупредил горожан об усилении ветра до 22 метров в секунду, призвав их к бдительности и осторожности.Из-за неблагоприятных погодных условий в столице закрыт для посещения Парк Горького. На сайте парка его администрация призывает к осторожности и просит соблюдать требования безопасности.Эвакуируют посетителей и с территории Московского зоопарка, передает ТАСС. Руководство зоопарка приняло решение закрыть его и объявить 30 мая технический день. Эвакуация посетителей началась с 14:00. Сообщается, что 31 мая зоопарк будет работать в штатном режиме.Горожанам спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковать машины вблизи деревьев. Из-за ожидающегося 30 мая сильного ветра Гидрометцентр объявил желтый, третий из пяти возможных уровень опасности во всех субъектах Центрального федерального округа, кроме Калужской области.