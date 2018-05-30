Полгода назад Алексей Чумаков и Юли Ковальчук впервые стали родителями. О том, как изменилась их жизнь за эти года, певец рассказал Dni.Ru.

Полгода назад Алексей Чумаков и Юли Ковальчук впервые стали родителями. О том, как изменилась их жизнь за эти года, певец рассказал Dni.Ru."Дочка растет хорошо, слава богу, – улыбается Чумаков. – Она похожа, что удивительно, и на меня, и на Юлю. А помогают нам растить ребенка Юлина мама, мой папа ну и няня. Кстати, найти ее было крайне сложно, потому что у нас очень большие требования. Но верю, что люди встречаются не просто так"."С появлением дочери моя жизнь изменилась категорически – она обрела смысл, – продолжает Чумаков. – И неважно, что стало меньше времени, отошли на второй план какие-то дела".По его словам, странное имя девочке придумала супруга. "Во-первых, оно необычное. Во-вторых, мою маму звали Лилей (мама Чумакова заразилась гепатитом из-за врачебной халатности – вирус был случайно занесен в кровь во время лечения. Болезнь долгое время не проявляла себя, но когда ее все-таки удалось диагностировать, было слишком поздно, восемь лет назад ее не стало – Прим. ред.). И Амелия, как мы назвали девочку, это отсыл к имени мамы. И я Юлю поддержал. Хотя сам хотел, чтобы дочь звали Виталиком, но не срослось". Певец отрекся от странного имени. которое хотел дать новорожденной, потому что, видимо, настояла шокированная жена.Напомним, что артисты стали родителями 12 октября 2017 года. "12-е – это наше семейное число. Я сама родилась 12 ноября, Леша – 12 марта. Помню, как во время беременности говорила своему доктору, что очень хочу родить именно 12-го, на что она отвечала: "Юлечка, все в руках Божьих. Но ты в голове держи эту информацию, и очень может быть, что все будет именно так, как ты хочешь". Так и вышло!" – говорила после родов в интервью Юлия Ковальчук.