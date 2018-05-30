Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего майнера из владимирской области. По данным следствия, мужчина с помощью компьютерных вредоносных программ получил удалённый доступ к компьютерной сети госогранов одного из регионов страны.

Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего "майнера" из владимирской области. По данным следствия, мужчина с помощью компьютерных вредоносных программ получил удалённый доступ к компьютерной сети госогранов одного из регионов страны. Взломанные компьютеры злоумышленник модифицировал, чтобы через них "майнить" биткоины - виртуальную валюту, которую можно конвертировать в реальны деньги. За такую выходку владимирцу грозит до 5 лет лишения свободы.