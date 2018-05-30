Р оссийский журналист Аркадий Бабченко жив и появился на конференции СБУ.

Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем ​​рождения и приглашаю его в зал, — заявил глава СБУ перед тем, как журналист предстал перед публикой.Служба заявила, что была осведомлена о том, что на него готовилось покушение. Объявление о его убийстве назвали спецоперацией. В ходе пресс-конференции журналист принес всем извинения, в том числе своей жене.Службой было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины, — говорится в Twitter СБУ.В среду, 29 мая официальный представитель полиции Киева Оксана Блищик и спикер полиции Украины Ярослав Тракал подтвердили факт смерти Аркадия Бабченко. Позднее в полиции также рассказали о гильзах, которые якобы были на месте преступления.