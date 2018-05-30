Один из участников конфликта произвел несколько выстрелов в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле БМВ...

На службу 02 поступило сообщение от граждан об огнестрельном ранении мужчины.Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в 1-ом Донском проезде между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле БМВ. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение.В ходе проведения оперативно-розызкных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 33-летний житель столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве