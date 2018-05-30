Более шестидесяти маленьких гостей пришли со своими родителями на территорию полка полиции на Рябиновой улице. Ребят развлекали пираты и персонажи любимых мульфильмов, которые устраивали интересные конкурсы....

День защиты детей – это международный праздник, который был учрежден Международной демократической федерацией женщин в Париже в послевоенные годы и празднуется во всем мире уже 65 лет.Взрослые стараются как можно больше времени провести с детьми и устроить для них что-то особенное. Так, во 2-м Оперативном полку столичной полиции накануне первого дня лета собрали детей сотрудников подразделения на необыкновенный праздник и пригласили в настоящую сказку.Более шестидесяти маленьких гостей пришли со своими родителями на территорию полка полиции на Рябиновой улице. Ребят развлекали пираты и персонажи любимых мульфильмов, которые устраивали интересные конкурсы.Также малышей прокатили на служебном автомобиле и в конной упряжке. В конце праздника юных участников ждало угощение и подарки.Праздничное мероприятие проведено по инициативе командира полка подполковника полиции Андрея Полянского и команды организаторов во главе с Розой Газимагамадовой – председателем Женсовета 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве. Дети и родители остались очень довольны и с нетерпением ждут подобных мероприятий.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве