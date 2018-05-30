При осмотре квартиры подозреваемого был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения общей массой более 1,4 кг...

«Оперативники ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по г. Москве в Восточном округе столицы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Мужчина был задержан около подъезда своего дома в районе Перово. При осмотре квартиры подозреваемого был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения, общей массой более 1,4 кг. Часть изъятого вещества, которая была исследована, признана наркотическим средством – гашишем, общей массой около 100 граммов. Остальное содержимое пакета направлено на исследование.По данному факту следствием ОМВД России по району Перово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве