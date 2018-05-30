Члены Совета Федерации России сегодня одобрили новый закон о контрсанкциях против государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ.

Члены Совета Федерации России сегодня одобрили новый закон о контрсанкциях против государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ. Документ вступит в силу после его официального опубликования, передает РИА Новости.Авторами этой законодательной инициативы стали несколько депутатов во главе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. В нижней палате парламента документ приняли в окончательном чтении 22 мая.Закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" дает возможность правительству по решению президента РФ вводить ответные ограничения против "недружественных" государств или организаций, в частности, приостанавливать сотрудничество в различных отраслях, запрещать ввоз или вывоз определенных товаров.Конкретный перечень подобных мер определяет правительство. Однако эти действия не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, а также в отношении товаров, которые граждане ввозят для личного пользования, отмечается в документе.