Наиболее заметную динамику продемонстрировали объекты в комплексах бизнес- и премиум-класса, где количество заключенных ДДУ в первом квартале 2018 года увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщают аналитики компании "Метриум", в первом квартале 2018 года спрос на апартаменты Москвы вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также зафиксирован наибольший прирост сделок с данным форматом жилья в комплексах бизнес- и премиум-класса.За первый квартал нынешнего года общая площадь приобретенных столичных апартаментов по договорам долевого участия (ДДУ) достигла 50 тыс. кв. м. против 37 тыс. годом ранее. Таким образом, в целом по сегменту покупательская активность возросла на 35%Спрос вырос на апартаменты всех ценовых сегментов, отмечают эксперты "Метриум". Наиболее заметную динамику продемонстрировали объекты в комплексах бизнес- и премиум-класса, где количество заключенных ДДУ в первом квартале 2018 года увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок с апартаментами комфорт-класса выросло на 40%.Относительно замедленную динамику продемонстрировали объекты элитного сегмента, спрос на которые увеличился за год только на 15%.