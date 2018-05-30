Один из основополагающих моментов, уменьшающий риск ДТП – снижение скорости при приближении к пешеходному переходу.

С наступлением долгожданных солнечных дней, плавно переходящих в летние школьные каникулы, дети все больше времени проводят во дворах и на улицах города. Во время активного отдыха ребята часто забывают о соблюдении элементарных правил безопасного поведения на дороге, поэтому водителям необходимо быть более бдительными, особенно во дворах, ведь ребенок может неожиданно выбежать из-за припаркованного автомобиля или других предметов и конструкций, ограничивающих обзор.Также следует учитывать, что многие школьники, почувствовав себя взрослее, начинают передвигаться по дороге без сопровождения родителей ― и часто забывают соблюдать элементарные Правила пересечения проезжей части, что зачастую несет риск детского травматизма и дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция столицы и ЦОДД Правительства города Москвы призывают родителей активно воспитывать в детях дисциплинированность и ответственность.«Взрослым участникам дорожного движения необходимо собственным примером демонстрировать безопасное поведение на дороге, а также регулярно напоминать детям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Также важно регулярно разъяснять юным пешеходам, что любые игры рядом с проезжей частью небезопасны», - заявил начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко.Госавтоинспекция города Москвы напоминает, что значительная часть ДТП с участием юных пешеходов происходит из-за не соблюдения Правил дорожного движения водителями.В свою очередь руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Вадим Юрьев отметил: «Совместно с Госавтоинспекцией Москвы на постоянной основе проводим мероприятия по снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Организовываем пешеходные переходы и устанавливаем светофорные объекты. В свою очередь водители обязаны со своей стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей».Один из основополагающих моментов, уменьшающий риск ДТП – снижение скорости при приближении к пешеходному переходу. Четкое следование Правилам дорожного движения и взаимное уважение всех участников дорожного движения позволит обеспечить детям безопасность на дорогах и улицах города.