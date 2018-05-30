Эксперты пытаются восстановить картину убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Странные обстоятельства произошедшего вызывают недоумение.

Эксперты пытаются восстановить картину убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Странные обстоятельства произошедшего вызывают недоумение.О дерзком нападении высказался киевский политолог Михаил Погребинский. Он считает, что следователям предстоит уточнить как минимум несколько любопытных деталей.Во-первых, по мнению специалиста, до сих пор не ясно, был ли преступник знаком с Бабченко. "Пока история выглядит очень странно. Жена была в ванной и услышала какие-то хлопки. Снайпер через окно? Или кто-то зашел? А если зашел, значит его впустил сам Бабченко?" – вопрошает он.Во-вторых, по-прежнему остается загадкой, какие мотивы были у убийц. "Если Бабченко вел программу на татарском канале, активно проявлял себя. Мог ли он нажить себе личных врагов?" – рассуждает Погребинский.Член Гуманитарного совета при президенте Украины Константин Бондаренко выразил мнение, что ход расследования целиком зависит от того, удастся ли полиции выйти на след преступника, передает газета "Взгляд". Можно предположить, что местные политические силы будут раскручивать скандал. Не исключено. что президент Украины Петр Порошенко захочет использовать ситуацию, чтобы сделать очередной бездоказательный выпад в сторону российского лидера Владимира Путина.Напомним, что Аркадия Бабченко застрелили в подъезде жилого дома в Киеве вечером 29 мая. Раненого журналиста обнаружила жена. Как писали , он умер по пути в больницу. Ведется расследование.