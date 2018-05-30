Учёные разобрались в причинах генетической катастрофы, разразившейся 5–7 тысячелетий назад.

Учёные разобрались в причинах катастрофы, разразившейся 5–7 тысячелетий назад и резко сократившей генетическое разнообразие мужчин. Как установили исследователи во главе с Маркусом Фельдманом (Marcus Feldman) из Стэндфордского университета, дело, скорее всего, в войнах между кланами, объединявших родственников по мужской линии. Выводы авторов изложены в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications.В упомянутую эпоху с сильным полом Старого Света произошло нечто странное. В Европе, Азии и Африке резко сократилось разнообразие Y-хромосом. Напомним, что они присутствуют только в организме мужчин и передаются от отца к сыну. Масштабы катастрофы были таковы, как если бы на 17 (!) женщин остался один мужчина. На самом деле, конечно, мужчин было больше, просто многие из них приходились родственниками друг другу по прямой мужской линии и имели одинаковые Y-хромосомы.Это явление известно как неолитическое Y-хромосомное бутылочное горлышко. Специалисты до сих пор спорят о его причинах.Группа Фельдмана предложила свою убедительную версию. Известно, что большинство человеческих обществ патрилокально, то есть девушка, выходя замуж, переходит в семью мужа. Эта традиция сохраняется и поныне в виде обычая брать фамилию мужа после заключения брака. В более древние времена этот переход выполнялся буквально: новобрачные жили под одной крышей с дедом, отцом и братьями мужчины.Многие нынешние первобытные народы живут родами (кланами), где все мужчины происходят от общего предка по прямой мужской линии, а жён берут из другого рода. И, хотя у нас нет надёжных свидетельств об устройстве семьи в эпоху неолита, можно предположить, что и тогда дело обстояло так же.Получается, что различных Y-хромосом было столько же, сколько родов: у каждого своя, связанная с общим предком. А ведь в ту эпоху численность населения была ещё очень невелика. Трудно назвать надёжные цифры относительно неолита, но даже в XIII веке во всей Руси, согласно монгольским переписям, жило только 10 миллионов человек. Что уж говорить об эпохе за несколько тысячелетий до этого?Теперь представим, что клан пошёл войной на клан. При скудной численности противника его можно поголовно истребить, даже не ставя перед собой такой задачи. И, даже если кто-то из побеждённых выживет и произведёт на свет сыновей, они могут умереть до того, как принесут ему внуков. Смертность, особенно детская, в неолите была, вероятно, очень высокой. Поэтому война между двумя патрилокальными родами – это война на уничтожение некоторого варианта Y-хромосомы.Концепция стройно выглядит на словах, но учёные больше доверяют расчётам. Проанализировав большой массив данных, накопленных палеогенетиками, команда взялась за компьютерное моделирование. Результат полностью подтвердил предположения авторов: война между патрилокальными родами резко сокращала разнообразие Y-хромосом. В то же время конфликт между группами, устроенными иным образом, не давал такого эффекта.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о другом "бутылочном горлышке", на сей раз в численности всего человечества, настигшем род людской 74 тысячи лет назад. Также мы писали об анализе крупнейшего в мире фамильного древа и о том, как далеко европейцы бронзового века забирались в поисках семейного счастья.