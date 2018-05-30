Александр Абдулов готовил режиссерский проект. Но незадолго до премьеры кто-то сжег все декорации – и это вызвало у актера сильнейший стресс. Историю рассказали друзья народного артиста РСФСР на вечере, посвященном его памяти.

Александр Абдулов готовил режиссерский проект. Но незадолгодо премьеры кто-то сжег все декорации – и это вызвало у актера сильнейшийстресс. Историю рассказали друзья народного артиста РСФСР на вечере,посвященном его памяти.Александру Абдулову исполнилось бы 65 лет. 29 мая вечерпамяти популярного артиста прошел в его родном театре Ленком. Вместе с СергеемСтепанченко на сцену вышла дочь Абдулова, 11-летняя Евгения.Вечер назывался "Понимаешь, Женя..." ДрузьяАлександра рассказывали девочке, которая никогда не видела своего отца, о том,каким был актер и режиссер Абдулов. Жадный до жизни, импульсивный, горячий -таким помнят его родные и коллеги. Он мог заявиться в три часа ночи к режиссеруСоловьеву, чтобы познакомить с перспективным, с его точки зрения, артистом.Мог, не дождавшись такси, нанять для поездки по чужому городу трамвай.С такой же полной отдачей болел за любимый "Спартак".Игроки это знали – и, когда Абдулов лежал очень больной в израильской клинике,вышли на поле в майках с его портретом, чтобы поддержать дорогого им артиста.Об отце Жене рассказали режиссеры Александр Адабашьян иСергей Соловьев, худрук Ленкома Марк Захаров, его друзья Александр Збруев иЛеонид Ярмольник. У всех присутствовавших было ощущение, что Абдулов с ними,рядом. Они так и говорят: мы не верим, что его нет. Кажется, что Саша простовышел – и вот-вот вернется.В течение всего вечера на экране мелькали кадры из фильмов исцены из спектаклей с участием Александра Гавриловича. Звучали песни висполнении актера – в частности, его любимая "Утиная охота"Розенбаума, пишет "Вокруг кино".Абдулов всегда был полон идей и планов – которые зачастуюказались абсолютно нереальными Однако у Александра был талант: по словамдрузей, он раздвигал границы действительности и умел жизнь превратить в сказку.При этом всем он никогда не был снобом и "звездой", обожал людей. Хотя,конечно, ненавидел фальшь, сплетни и желтую прессу.