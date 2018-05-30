На территории области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 1 травмирован.

На территории Владимирской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 1 травмирован. Выявлено 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1.Фрунзенский районПо предварительной информации, 17.05.2018 г. в 12:10 в г. Владимир на улице Красносельская у дома 98 водитель, 1995 г.р., мотоцикла Восход – 3М, совершил падение на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.2.Судогодский районПо предварительной информации, 17.05.2018 г. в 21:15 в г. Судогда на улице Муромское шоссе у дома 7, водитель, 1999 г.р., управляя мотоциклом PATRON SPORT 200 при выполнении маневра обгон не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21102 под управлением водителя, 1983 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: перелом пальца правой стопы, множественные ссадины конечностей - амбулаторно.