Ради участия скандальном реалити-шоу красавица бросила ребенка. Она думала, что получит всероссийскую славу, заработает денег и вернется. Но не тут-то было.

Ради участия скандальном реалити-шоу красавица бросила ребенка. Она думала, что получит всероссийскую славу, заработает денег и вернется. Но не тут-то было.Пока Лиза Триадафилиди строила любовь на "Доме-2", ее дочь Влада жила с папой. Но когда Лиза покинула проект вместе с Алексеем Чайнцем, ее супруг отказался отдавать девочку. И сегодня, по заверениям Триандавлиди, теперь уже бывший муж угрожает ей и запрещает видеться с малышкой.Снискавшая себе славу распутницы Лиза плачет: "Олег мне угрожает физической расправой. Мне девочку жалко, у малышки и так психика из-за него испорчена. Муж показывал ей эфиры со мной непонятно какие. Ребенок разговаривает не своими словами, она подвержена влиянию".В эфирах, которые показали ребенка, ее мама, судя по всем, занимается откровенным развратом, скандалит, устраивает истерики, соблазняет мужиков. И это на глазах у всей страны. Маленький ребенок, как говорят, плакал, увидев эти записи и отказывался верить, что на экране любимая и единственная мама.Кстати, Лиза уверяет, что муж, который сегодня не отдает дочку, когда-то вовсе не хотел ее появления. "Девять лет назад, когда Олег узнал, что я беременна, он не хотел, чтобы я рожала. Даже давал мне деньги на аборт. Но я , конечно же, и думать об этом не могла. А после родов выяснилось, что у меня загноение. Врачи успели оказать необходимую помощь. Но если бы промедлили еще пару недель, мог мог бы быть печальным", – цитирует Триандафилиди журнал