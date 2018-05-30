Хорда восполнит дефицит поперечных связей на юго-востоке столицы города и в корне улучшит ситуацию на дорогах.

Радостная новость для столичных автолюбителей — Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и будет связана с Третьим транспортным кольцом. А это, в свою очередь, поможет разгрузить загруженные магистрали."Перспективной схемой размещения магистралей Генплана Москвы предусмотрено строительство новой трассы — Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и связки этой хорды с Третьим транспортным кольцом. В рамках строительства этой магистрали также запланировано возведение моста в створе Шоссейной улицы и транспортной развязки на пересечении с Каширским шоссе", — говорит председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По словам экспертов, хорда восполнит дефицит поперечных связей на юго-востоке столицы города и в корне улучшит ситуацию на дорогах.