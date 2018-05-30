Неожиданные факты об Аркадии Бабченко появляются в соцсетях
и прессе после убийства журналиста. Так, выяснилось, что журналист
воспитывал шестерых приемных детей.
Неожиданные факты об Аркадии Бабченко появляются в соцсетях
и прессе после убийства журналиста. Так, выяснилось, что журналист
воспитывал шестерых приемных детей.
Трое из шестерых приемных детей Аркадия Бабченко приходятся
друг другу родными братьями и сестрами. Как сообщил в соцсети Facebook блогер Александр Фельдман,
семья Бабченко на протяжении нескольких лет "вытаскивала их из детских
домов".
По данным блогера, все дети – "сложные". Они
воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в
развитии. Как отметил Фельдман, ребята боялись выходить на улицу, прятали вещи
и ели фрукты и овощи с кожурой.
Страдали дети и от болезней. У одного обнаружился панкреатит,
другой боялся выходить на свет. У одной из девочек отсутствовал жевательный
рефлекс, Люда до семи лет не
разговаривала, а Света не знала, что такое виноград, пишет Фельдман.
Опекун детей – мать Аркадия, Юлия Александровна. Вся семья живет
в съемной трехкомнатной квартире, воспитанников поднимают на ноги собственными
скромными силами.
"Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий
распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает,
готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребенка появились занятия и
обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной
школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с
техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере",
– пояснил в соцсети блогер.
Напомним, Аркадия Бабченко застрелили в подъезде жилого дома
в Киеве вечером 29 мая. Раненого журналиста обнаружила жена, он умер по пути в
больницу.
Украинские эксперты утверждают, что преступление совершили
профессионалы. Об этом, по мнению криминалистов, говорит расположение входных
отверстий от пуль: все выстрелы – на поражение, один – в область сердца. Они предполагают, что Бабченко специально вызвали в подъезд, где позже и
застрелили.