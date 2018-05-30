Неожиданные факты об Аркадии Бабченко появляются в соцсетях и прессе после убийства журналиста. Так, выяснилось, что журналист воспитывал шестерых приемных детей.

Неожиданные факты об Аркадии Бабченко появляются в соцсетяхи прессе после убийства журналиста. Так, выяснилось, что журналиствоспитывал шестерых приемных детей.Трое из шестерых приемных детей Аркадия Бабченко приходятсядруг другу родными братьями и сестрами. Как сообщил в соцсети Facebook блогер Александр Фельдман,семья Бабченко на протяжении нескольких лет "вытаскивала их из детскихдомов".По данным блогера, все дети – "сложные". Ониворовали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали вразвитии. Как отметил Фельдман, ребята боялись выходить на улицу, прятали вещии ели фрукты и овощи с кожурой.Страдали дети и от болезней. У одного обнаружился панкреатит,другой боялся выходить на свет. У одной из девочек отсутствовал жевательныйрефлекс, Люда до семи лет неразговаривала, а Света не знала, что такое виноград, пишет Фельдман.Опекун детей – мать Аркадия, Юлия Александровна. Вся семья живетв съемной трехкомнатной квартире, воспитанников поднимают на ноги собственнымискромными силами."Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгийраспорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает,готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребенка появились занятия иобучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетнойшколе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются стехникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере",– пояснил в соцсети блогер.Напомним, Аркадия Бабченко застрелили в подъезде жилого домав Киеве вечером 29 мая. Раненого журналиста обнаружила жена, он умер по пути вбольницу.Украинские эксперты утверждают, что преступление совершилипрофессионалы. Об этом, по мнению криминалистов, говорит расположение входныхотверстий от пуль: все выстрелы – на поражение, один – в область сердца. Они предполагают, что Бабченко специально вызвали в подъезд, где позже изастрелили.