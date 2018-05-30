Россия призывает ОБСЕ, ЮНЕСКО, Совет по правам человека ООН и другие международные организации активизировать усилия и добиться от Украины, чтобы там обеспечивали безопасность журналистов. Об этом заявили в российском МИДе в связи с убийством корреспондента Аркадия Бабченко в Киеве. Власти Украины обвинили во всём Кремль, даже не проведя расследование. Что, в общем-то, неудивительно.

Россия призывает ОБСЕ, ЮНЕСКО, Совет по правам человека ООН и другие международные организации активизировать усилия и добиться от Украины, чтобы там обеспечивали безопасность журналистов. Об этом заявили в российском МИДе в связи с убийством корреспондента Аркадия Бабченко в Киеве. Власти Украины обвинили во всём Кремль, даже не проведя расследование. Что, в общем-то, неудивительно.Убийца, по версии полицейских, поджидал Аркадия Бабченко в подъезде – именно там были найдены несколько гильз. Когда журналист заходил домой, неизвестный трижды выстрелил ему в спину из пистолета Макарова.Вот что рассказал в эфире украинского канала "112" Айдер Муждабаев. главный редактор телеканала "АТР, где в последнее время работал погибший: "Когда скорая уехала, Аркадий был еще жив и со слов полиции, было два или три выстрела в спину, был убит в квартире"Вот кадры непосредственно с места преступления. Журналист в луже крови лежит на паркете. Кто делал это фото вместо того, чтобы оказывать помощь тяжело раненому, пока неясно. В полиции заявили, что преступник мог действовать не один. На это указывают показания свидетелей.Был какой-то подозрительный джип черный, еще мужчины молодые – звонила соседка, рассказала. Какие-то ребята искали именно шестой дом.Полицейские составили фоторобот. Главный подозреваемый — мужчина в бейсболке в возрасте 40-45 лет с седой бородой. Официальные лица Украины поспешили найти в убийстве российского гражданина "руку Москвы". По одной из версий, озвученной местными общественными деятелями, убийцами могли быть "добробаты" — участники так называемых добровольческих батальонов."Если логическая линейка — Солсбери, выводы комиссии по MH17, теперь убийство Бабченко, то у партнеров нет доказательств, чтобы обвинить РФ", – отметил Денис Денисов, директор украинского филиала Института стран СНГ."Сейчас в полиции рассматривают несколько основных версий преступления. Причем любые бытовые мотивы и правоохранители, и СМИ во внимание не берут. Аркадий Бабченко, убеждены следователи, мог быть убит из-за своей гражданской позиции или профессиональной деятельности. Сейчас, по словам журналистов, на Украине сложилась такая ситуация, когда и противникам, и сторонникам местной власти работать там попросту опасно", — рассказала Елена Бойко, сотрудник украинского СМИ.Это не первый журналист, который погибает на территории Украины, где у власти находятся люди, которые не могут обеспечить безопасность сотрудникам средств массовой информации разных стран. Вспомним убийство Бузины, Шеремета. Вороненко не журналист, но гражданин России. Не может Украина гарантировать безопасность граждан других стран, если они занимаются профдеятельностью. На самом деле журналист в Украине – в зоне опасности, и европейским журналистам надо делать выводы.Следственные действия продолжаются. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых. Интересная деталь: некоторые свидетели заявляют, что накануне убийства полиция изымала записи с камер видеонаблюдения у дома Бабченко. Однако эти сообщения и в МВД, и в генпрокуратуре Украины опровергли.