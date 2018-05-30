Наказания всех причастных к смерти Аркадия Бабченко потребовала от украинских властей бывший премьер страны Юлия Тимошенко. Убийство журналиста она назвала трагедией для всей Украины.

Наказания всех причастных к смерти Аркадия Бабченкопотребовала от украинских властей бывший премьер страны Юлия Тимошенко. Убийствожурналиста она назвала "трагедией для всей Украины".На Украине не впервые убивают журналистов, критикующихроссийскую власть, заявила лидер партии "Батькивщина". Юлия Тимошенкотребует, чтобы власти не просто взяли дело на контроль, но довели его до конца."Эти люди приехали на Украину, надеясь найти защиту.Защиту своего права на свободу и права на жизнь. Требую от власти: хотя бы разнайдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, ареально раскройте преступление!" – написала Тимошенко в Facebook."Это трагедия. Трагедия для всей Украины. Наша общаязадача – сделать все, чтобы такого больше не было", – заключилаэкс-премьер.Обвинить Россию в убийстве Бабченко поспешили, сразу послеизвестия о его смерти, и нынешний премьер Украины с главой МИДа. ВладимирГройсман назвал Аркадия Бабченко "настоящим другом Украины, которыйрассказывал миру правду". Премьер заявил, что "российскаятоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".Павел Климкин, как ему и положено, был более дипломатичен:он признал, что рано говорить о том, кто стоит за убийством Бабченко. Тем неменее, тут же добавил, что "Россия предпринимает разные тактики длядестабилизации Украины", передают "Известия".Напомним, что постпред России при ООН Василий Небензя, кактолько появились сообщения о смерти Бабченко, заявил: украинские властиобязательно обвинят в убийстве Россию. Небензя подчеркнул, что на Украинепродолжают убивать независимых иоппозиционных журналистов – и ни одно из этих преступлений так и не было доконца расследовано.