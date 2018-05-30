Убийство Аркадия Бабченко оставило равнодушными московских соседей
журналиста. Корреспондента застрелили вечером 29 мая в Киеве.
Убийство Аркадия Бабченко оставило равнодушными московских соседей
журналиста. Корреспондента застрелили вечером 29 мая в Киеве.
Видео с откровениями соседей Аркадия Бабченко по дому в
Москве опубликовал телеграм-канал Mash. Реакция людей оказалась довольно
странной.
"Убили и слава Богу. Потому что он козел", -
высказалась по поводу трагедии соседка. А ее муж вдобавок попенял
корреспондентам на поздний визит. Причины своей реакции жильцы дома объяснить
не пожелали, пишет Life.ru.