Убийство Аркадия Бабченко оставило равнодушными московских соседей журналиста. Корреспондента застрелили вечером 29 мая в Киеве.

Убийство Аркадия Бабченко оставило равнодушными московских соседейжурналиста. Корреспондента застрелили вечером 29 мая в Киеве.Видео с откровениями соседей Аркадия Бабченко по дому вМоскве опубликовал телеграм-канал Mash. Реакция людей оказалась довольностранной."Убили и слава Богу. Потому что он козел", -высказалась по поводу трагедии соседка. А ее муж вдобавок попенялкорреспондентам на поздний визит. Причины своей реакции жильцы дома объяснитьне пожелали, пишет Life.ru.