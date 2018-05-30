Украина не имеет морального права выступать с обвинениями по делу об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, смерть беглого корреспондента станет началом очередной антироссийской кампании.

Украина не имеет морального права выступать с обвинениями поделу об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По мнениючлена Совета Федерации Алексея Пушкова, смерть беглого корреспондента станетначалом очередной антироссийской кампании."Уже выступили с обвинениями в адрес России председательправительства, министр иностранных дел Украины", – напомнил сенатор. Онотметил, что обвинения идут от правительства, которое так и не назвала именаубийц Олеся Бузины, Павла Шеремета. По словам Пушкова, все подобные обвиненияничтожны по своей сути.Законодатель заявил, что убийство Бабченко даст старточередной информационной кампании против России. Сенатор отметил, что Запад ужеподхватил эту тему, в тамошних СМИ появились публикации, которые указывают, чтоубитый был критиком Кремля. "Все это выглядит как новая кроваваяпровокация", – посетовал Пушков.По мнению сенатора, убийство Бабченко стоит в одном ряду сделом Скрипалей, в отравлении которых также кинулись обвинять Москву. "Кактолько намечаются позитивные тенденции, как на форуме в Санкт-Петербурге,следует контрудар", – сказал парламентарий. По его словам, убийствоБабченко произошло в тот самый момент, когда дело Скрипалей провалилось.Напомним, Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году.Журналист критиковал внутреннюю и внешнюю политику Москвы. Вечером 29 мая онбыл убит в Киеве. Неизвестный убийца поджидал его в подъезде дома. По однимданным, журналист скончался на месте от трех выстрелов в спину, по другим –умер по пути в больницу.Расследование случившегося только началось, но в Киеве ужепоспешили назначить виновных. Украинский премьер-министр Владимир Гройсманобвинил Россию в причастности к убийству Бабченко. По его словам, журналист был"настоящим другом Украины", а Москва якобы не могла смириться с его"честностью и принципиальностью"О вине нашей страны косвенно заявили и западные СМИ.Американские и европейские журналисты в своих публикациях вспоминают, чтоБабченко был критиком российской политики, делая недвусмысленный намек, что запреступлением может стоять Москва. При этом западные СМИ напоминают, что ранеена Украине были убиты и другие критики России: бывший депутат Денис Вороненков,участница Майдана Амина Окуева.