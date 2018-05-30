Ураган прошёлся по Владимирской области. Фотографии с последствиями непогоды размещают в соцсетях Владимира, Коврова и Вязников. Ветер с порывами до 28 метров в секунду валит деревья и ветви на автомобили. Впрочем, последствия урагана оказались куда масштабнее. Энергетики сообщают, о локальных отключениях электроэнергии сразу в нескольких населённых пунктах Александровского, Киржачского, Собинского, Судогодского, Суздальского и Гороховецкого районов Владимирской области.

Ураган прошёлся по Владимирской области. Фотографии с последствиями непогоды размещают в соцсетях Владимира, Коврова и Вязников. Ветер с порывами до 28 метров в секунду валит деревья и ветви на автомобили. Впрочем, последствия урагана оказались куда масштабнее. Энергетики сообщают, о локальных отключениях электроэнергии сразу в нескольких населённых пунктах Александровского, Киржачского, Собинского, Судогодского, Суздальского и Гороховецкого районов Владимирской области. Восстановительными работами занимаются 8 бригад энергетиков. Под особым контролем соцобъекты. В случае необходимости их "запитают" от резервных источников электроснабжения. По вопросам электроснабжения звоните по телефону горячей линии "Владимирэнерго": 8-800-100-33-00. По прогнозам синоптиков сильный ветер сохранится и завтра. Местами ожидаются гроза и даже град.