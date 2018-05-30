Обрушившийся на Нижний Новгород штормовой ветер повредил крышу стен и башни кремля, повалил множество деревьев и рекламных щитов и даже перевернул несколько машин. Очевидец снял на видео разгул стихии.

Обрушившийся на Нижний Новгород штормовой ветер повредил крышу стен и башни кремля, повалил множество деревьев и рекламных щитов и даже перевернул несколько машин. Очевидец снял на видео разгул стихии."Штормовой ветер!!! Срывает крышу у Белой башни кремля!!!" — написал автор ролика.Публикация от ВЕДУЩИЙ Андрей Медведев (@andrey_mczar) 30 Май 2018 в 3:06 PDTНемногим позже, когда порывы ветра поутихли, он добрался до входа в Нижегородский кремль и уточнил, что от урагана пострадала крыша Белой башни, а стена вплоть до Ивановской башни полностью лишилась кровли.На кадрах видно, что сорванные доски перегородили вход в кремль и едва не задели будку охранников.Публикация от ВЕДУЩИЙ Андрей Медведев (@andrey_mczar) 30 Май 2018 в 3:10 PDTУраган оставил без электричества почти 10 тысяч жителей Нижнего Новгорода, повалил множество деревьев, в том числе и на машины, и рекламных щитов.