Единый государственный экзамен по математике базового уровня прошел 30 мая без серьезных сбоев и нарушений.

Единый государственный экзамен по математике базового уровня прошел 30 мая без серьезных сбоев и нарушений.Как рассказали ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, из-за ураганов в ряде областей РФ были трудности с энергоснабжением пунктов проведения экзаменов, но все они были устранены, экзамен состоялся, переносов сроков сдачи для участников не было.Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике с 2015 года был разделен на базовый и профильный уровни. Успешно сдавшие первый вариант выпускники школы получают хорошую оценку в аттестате, а также могут подавать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.Экзаменационная работа по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Свои результаты участники Единого государственного экзамена узнают не позднее 15 июня.Успешная сдача второго варианта необходима, если молодой человек или девушка поступают в университеты или институты на те специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.Экзамен профильного уровня по математике участники ЕГЭ напишут 1 июня.Основной этап ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля 2018 года.